В Уфе полиция пресекла конфликт двух школьниц

В Кировском районе Уфы на площади перед торговым центром произошел конфликт между двумя несовершеннолетними. Об инциденте в сети Интернет стало известно правоохранителям, после чего по поручению руководства МВД по РБ была проведена проверка.
По данным ведомства, в конфликте участвовали две школьницы — 13 и 15 лет.
В отношении родителей 15-летней девочки, которая, по версии следствия, являлась зачинщицей ссоры, составлен административный протокол. Сама несовершеннолетняя поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.