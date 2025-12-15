В Уфе полиция пресекла конфликт двух школьниц

В Кировском районе Уфы на площади перед торговым центром произошел конфликт между двумя несовершеннолетними. Об инциденте в сети Интернет стало известно правоохранителям, после чего по поручению руководства МВД по РБ была проведена проверка.

По данным ведомства, в конфликте участвовали две школьницы — 13 и 15 лет.