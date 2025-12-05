В Уфе задержали злостного нарушителя ПДД

В Уфе на улице Бакалинской инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта». За рулем находился студент одного из уфимских вузов, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

При проверке по базам данных выяснилось, что молодой человек является злостным неплательщиком административных штрафов. За ним числятся 43 неоплаченных постановления за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила 42 тысячи рублей.

Для дальнейших процессуальных действий и принудительного взыскания долга на место была оперативно вызвана служба судебных приставов.