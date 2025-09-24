В Башкирии в конце сентября может выпасть снег

По прогнозам Башгидромета, после краткого возвращения тепла уже с 25 сентября на Южный Урал начнет поступать холодный воздух с севера. Это приведет к резкому снижению температуры: днем она составит +11, +16°C, и лишь на юге республики будет держаться в пределах +20, +25°C.
К концу недели ожидается прохладная погода с ночными заморозками от 0 до -5°C, а днем — не выше +5, +10°C. Во второй половине недели возможны дожди различной интенсивности.
В северных и горных районах республики высока вероятность дождя со снегом.