В Башкирии в конце сентября может выпасть снег

По прогнозам Башгидромета, после краткого возвращения тепла уже с 25 сентября на Южный Урал начнет поступать холодный воздух с севера. Это приведет к резкому снижению температуры: днем она составит +11, +16°C, и лишь на юге республики будет держаться в пределах +20, +25°C.