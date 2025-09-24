В Башкирии должник по алиментам спрятался в родительском доме

Судебные приставы задержали жителя Татышлинского района, уклонявшегося от уплаты алиментов. 37-летний мужчина скрывался от закона в доме своих родителей.

По данным ГУФССП по РБ, долг по алиментам на содержание его малолетних детей превысил 100 тысяч рублей. Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, он не предпринял никаких действий для погашения задолженности.

Когда приставы нашли должника, его доставили в отделение для составления протокола и ограничили в праве выезда за границу. Вскоре после визита приставов мужчина полностью погасил долг.