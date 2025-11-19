В Башкирии рассказали, какие налоговые льготы могут потерять должники

С 1 января следующего года льгота на транспортный налог для должников может быть утрачена. Сейчас действует пониженная ставка. Но действовать она будет только для тех, кто своевременно выплачивает имущественные налоги – не позднее 1 декабря этого года.
Неуплата повлечёт начисление пени, судебные издержки, блокировку счетов, арест имущества, запрет на выезд за пределы России. Проверить и оперативно погасить задолженность можно в личном кабинете налогоплательщика или в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Сведения о задолженности доступны и на портале «Госуслуги». Лично получить квитанцию можно в любом офисе МФЦ или налоговом органе.