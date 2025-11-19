В Башкирии рассказали, какие налоговые льготы могут потерять должники

С 1 января следующего года льгота на транспортный налог для должников может быть утрачена. Сейчас действует пониженная ставка. Но действовать она будет только для тех, кто своевременно выплачивает имущественные налоги – не позднее 1 декабря этого года.

Неуплата повлечёт начисление пени, судебные издержки, блокировку счетов, арест имущества, запрет на выезд за пределы России. Проверить и оперативно погасить задолженность можно в личном кабинете налогоплательщика или в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Сведения о задолженности доступны и на портале «Госуслуги». Лично получить квитанцию можно в любом офисе МФЦ или налоговом органе.

Если гражданин на 1 января 2026 года всё-таки будет иметь задолженность по налогам, то транспортный налог за 2025 год будет ему рассчитан без учёта льготы в виде пониженной ставки, что увеличит его финансовые затраты на уплату налога.

Оксана Хайруллина, начальник отдела камерального контроля №2 УФНС России по Республике Башкортостан
Пенальти
