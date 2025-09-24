В Уфе в новом кардиоцентре провели более 5000 операций

За почти четыре месяца работы в новом корпусе кардиоцентра провели более 5 тыс. операций и исследований. Благодаря новым возможностям врачи теперь могут выполнять те виды хирургических вмешательств, которые раньше жителям республики делали лишь в федеральных центрах. Сегодня команда медиков провела имплантацию аортального клапана сердца.

К операции привлечена большая команда медиков. Помимо хирурга и реаниматолога-анестезиолога, за состоянием пациента следит УЗИ-специалист и кардиолог. Врачам необходимо провести имплантацию аортального клапана сердца.

Можно заметить, что основная работа идёт не возле грудной клетки. Врачи используют малоинвазивный метод, то есть без вскрытия. Клапан доставляют с помощью прокола через бедренную артерию. А современный ангиограф позволяет визуализировать кровеносную систему и контролировать действия внутри.

Операцию провели в новом хирургическом корпусе кардиоцентра. За время его работы самым возрастным пациентом стал 99-летний дедушка — ему успешно выполнили коронарное стентирование. А самым юным — 7-дневный малыш с врожденным пороком сердца.