Мастерица из Башкирии реконструирует старинную одежду

По фотографии 150-летней давности восстановила башкирский национальный костюм и теперь для неё это направление не просто хобби. Жительница Кармаскалинского района Гузяль Искандарова более 10 лет занимается пошивом и реконструкцией старинной башкирской одежды.
В коллекции мастерицы есть все элементы мужского, женского и детского гардероба, начиная от головных уборов и заканчивая обувью. Для своих работ она применяет различные приемы: валяние, шитье, узорное ткачество, вышивку, аппликации. В прошлом году Гузяль Искандарова удостоилась звания заслуженного мастера народных художественных промыслов Башкортостана.