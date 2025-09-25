В Башкирии на производстве пострадали трое нелегальных рабочих
В Башкирии на пилорамах произошли несчастные случаи с участием нелегальных рабочих. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленара Иванова по итогам заседания комиссии по борьбе с нелегальной занятостью.
По ее словам, за восемь месяцев 2025 года на производстве травмы получили 42 человека, 12 из них погибли.
Работать нелегально крайне невыгодно. И в первую очередь – работнику. Утаивая реальную зарплату и выплачивая её (или часть вознаграждения за труд) в конверте, работодатель преследует конкретную цель – уходит от налогов и страховых отчислений, хоть и теряет покой. Работник же при этом лишается значительной части социальных выплат, которые формируются из этих отчислений. И обнаружит это при наступлении временной нетрудоспособности, беременности и родов, временного простоя, при производственной травме, или, когда выйдет на пенсию.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ
По ее словам, межведомственная комиссия как раз занимается искоренением такой несправедливости.
За 8 месяцев этого года из тени выведено 15289 человек. За 11 лет – столько существует и ведет свою деятельность межведкомиссия – вышли из «серой» зоны и стали трудиться легально более 448 тысяч работников. Стольким работникам стали начислять «правильные» пенсионные баллы, оплачивать больничные, отпуска и предоставлять все страховые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и коллективным договором организации.
