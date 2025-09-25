В Башкирии на производстве пострадали трое нелегальных рабочих

Работать нелегально крайне невыгодно. И в первую очередь – работнику. Утаивая реальную зарплату и выплачивая её (или часть вознаграждения за труд) в конверте, работодатель преследует конкретную цель – уходит от налогов и страховых отчислений, хоть и теряет покой. Работник же при этом лишается значительной части социальных выплат, которые формируются из этих отчислений. И обнаружит это при наступлении временной нетрудоспособности, беременности и родов, временного простоя, при производственной травме, или, когда выйдет на пенсию.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ