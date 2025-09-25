Глава Башкирии поблагодарил жителей за помощь участникам СВО

Вами и вашими предшественниками созданы серьёзные заделы, приняты важнейшие законы в ключевых сферах. Эту созидательную линию необходимо продолжить. Сегодня наш главный приоритет — достижение целей специальной военной операции. В стремлении поддержать наших воинов и их семей едины все — трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций, предприниматели и простые люди.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан