Глава Башкирии поблагодарил жителей за помощь участникам СВО

В Уфе началось первое пленарное заседание осенней сессии Госсобрания Башкирии с участием Главы республики Радия Хабирова. Он отметил, что региональный парламент лидирует по количеству законодательных инициатив, рассмотренных на уровне Госдумы РФ.

Вами и вашими предшественниками созданы серьёзные заделы, приняты важнейшие законы в ключевых сферах. Эту созидательную линию необходимо продолжить. Сегодня наш главный приоритет — достижение целей специальной военной операции. В стремлении поддержать наших воинов и их семей едины все — трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций, предприниматели и простые люди.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

В прошлом году на реализацию 54 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей из регионального бюджета было выделено 13 млрд рублей, а в этом — 25 млрд.

Кроме того, в башкирские подразделения направлен 161 гуманитарный конвой. Радий Хабиров подчеркнул важность работы депутатов в этой области и поблагодарил жителей республики.

Выражаю слова благодарности вам и всем жителям республики за реальную помощь воинам и их близким.

