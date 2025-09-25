Глава Башкирии поблагодарил жителей за помощь участникам СВО

В Уфе началось первое пленарное заседание осенней сессии Госсобрания Башкирии с участием Главы республики Радия Хабирова. Он отметил, что региональный парламент лидирует по количеству законодательных инициатив, рассмотренных на уровне Госдумы РФ.
В прошлом году на реализацию 54 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей из регионального бюджета было выделено 13 млрд рублей, а в этом — 25 млрд.
Кроме того, в башкирские подразделения направлен 161 гуманитарный конвой. Радий Хабиров подчеркнул важность работы депутатов в этой области и поблагодарил жителей республики.
Фото: Радий Хабиров, ТГ.