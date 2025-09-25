В Башкирии сварщик получил тяжелую травму на производстве

На заводе в Октябрьском зафиксировали несчастный случай, в результате которого пострадал 21-летний работник. Подробности сообщили в Гострудинспекции республики.

По данным ведомства, в феврале этого года молодой человек устроился электрогазосварщиком на малое предприятие. Оно оказывало услуги по изготовлению, заготовке и обработке металлов и металлоконструкций, арендуя часть помещения завода.

Во время работы сотрудник зачищал сварочные прихватки внутри обечайки с помощью угловой шлифмашины. В какой-то момент часть конструкции обрушилась ему на ногу. Сварщик получил тяжёлую травму и был госпитализирован в ГБ № 1 г. Октябрьского.

Расследование показало, что формально работник прошёл обучение по охране труда как представитель профессии повышенной опасности, а также 10-сменную стажировку. Однако работодатель не был включён в реестр организаций, которые имеют право самостоятельно обучать производственной безопасности. Проводила обучение владелица ИП, не обладавшая необходимой квалификацией. Кроме того, работа с угловой шлифовальной машиной вообще не входила в программу обучения.