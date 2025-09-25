Житель Уфы зверски убил собутыльников

В Уфе перед судом предстанет 44-летний местный житель. Мужчину обвиняют в зверском убийстве собутыльников.
11 мая 47-летний мужчина пришёл в гости к товарищу провести время за распитием алкоголя. Во время застолья между ними произошёл конфликт. Хозяин дома начал избивать гостя, что привело к смерти пострадавшего. Мужчина расчленил тело погибшего, чтобы спрятать, но не успел. На трупный запах пожаловалась его соседка. Она вызвала правоохранителей, которые и выяснили обстоятельства случившегося.
Оказалось, мужчина причастен к смерти 41-летнего уфимца в 2014 году. Части его тела нашли в помещении сортировочной линии производственного ангара на улице Чекмагушевской. Было установлено, что трое мужчин распивали алкоголь в той же комнате общежития. Хозяин на фоне конфликта до смерти избил одного из гостей. Второй скрылся, а хозяин жилища расчленил тело потерпевшего и избавился от него.