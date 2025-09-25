Житель Уфы зверски убил собутыльников

Оказалось, мужчина причастен к смерти 41-летнего уфимца в 2014 году. Части его тела нашли в помещении сортировочной линии производственного ангара на улице Чекмагушевской. Было установлено, что трое мужчин распивали алкоголь в той же комнате общежития. Хозяин на фоне конфликта до смерти избил одного из гостей. Второй скрылся, а хозяин жилища расчленил тело потерпевшего и избавился от него.