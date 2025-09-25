В Иглинском районе прошел «Кросс нации»

Забег посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а также Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Соревнования провели на базе 7-й школы, в них приняли участие более 350 человек. Самой младшей участнице кросса исполнился один год и десять месяцев, а самому старшему – 76 лет.
Первыми на стометровку вышли юные бегуны. На дистанцию 500 метров вышли атлеты «серебряного» возраста. Остальные участники преодолели один километр. Также в «Кроссе нации» приняли участие и люди с ограниченными возможностями здоровья.