В Уфе стартовал Всероссийский форум «Медицинские университеты в программе «Приоритет-2030»

Мероприятие объединило ведущих экспертов, которые в течение трех дней будут обмениваться практиками, обсудят вопросы развития отрасли, внедрения инновационных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров. По мнению организаторов, мероприятие поспособствует совершенствованию медуниверситетов, отечественного здравоохранения и науки.

В программе форума предусмотрено более 20 тематических сессий, дискуссий и интенсивов, включая патриотический образовательный курс по тактической медицине от Учебного центра БГМУ.

Как отмечают эксперты, медицина идет в ногу со временем и сейчас переживает этап стремительной трансформации. В связи с развитием искусственного интеллекта все чаще данная отрасль нуждается в биоинженерах и IT-специалистах. Всероссийский форум «Медицинские университеты в Приоритете» поспособствует формированию новых векторов развития науки в соответствии с актуальными тенденциями.