Глава Башкирии вручил 50 грантов воспитателям

Радий Хабиров сегодня вручил 50 грантов молодым педагогам, работающим в сфере дошкольного образования. Сертификаты по полмиллиона рублей присуждаются один раз в год на конкурсной основе.

Ключевые критерии – возраст до 35 лет со стажем работы как минимум 2 года на указанной должности. После получения денег необходимо проработать еще 5 лет. При этом средства можно потратить на любые нужды.

Сертификаты в республике вручают второй год подряд. С инициативой учредить гранты для работников дошкольного образования выступил Глава Башкортостана.