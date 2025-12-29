Глава Башкирии поручил заняться модернизацией коммунальной инфраструктуры

Радий Хабиров поручил правительству вплотную заняться модернизацией коммунальной инфраструктуры. Речь о системе коммуникаций, которые во многих городах сильно изношены. На последнем в этом году оперативном совещании глава региона поставил задачу в последующем активно взаимодействовать с федеральным центром для участия в программах и поиске финансировании.

Руководитель Башкортостана также поблагодарил чиновников всех уровней за работу и поздравил их с наступающим Новым годом. Впрочем, праздники – не повод расслабляться. Из-за высокого риска угроз профильным ведомствам поручено усилить контроль за безопасностью в период длинных выходных. Также в режиме повышенной готовности должны находиться коммунальные службы.

Надеюсь, что новогодние праздники пройдут хорошо. Важно, чтобы все службы – и правоохранительные, и жилищно-коммунальные, и дорожные, и социальные – работали эффективно и в режиме повышенной готовности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
