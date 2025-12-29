Глава Башкирии поручил заняться модернизацией коммунальной инфраструктуры

Радий Хабиров поручил правительству вплотную заняться модернизацией коммунальной инфраструктуры. Речь о системе коммуникаций, которые во многих городах сильно изношены. На последнем в этом году оперативном совещании глава региона поставил задачу в последующем активно взаимодействовать с федеральным центром для участия в программах и поиске финансировании.
Руководитель Башкортостана также поблагодарил чиновников всех уровней за работу и поздравил их с наступающим Новым годом. Впрочем, праздники – не повод расслабляться. Из-за высокого риска угроз профильным ведомствам поручено усилить контроль за безопасностью в период длинных выходных. Также в режиме повышенной готовности должны находиться коммунальные службы.