Глава Башкирии поручил заняться модернизацией коммунальной инфраструктуры

Радий Хабиров поручил правительству вплотную заняться модернизацией коммунальной инфраструктуры. Речь о системе коммуникаций, которые во многих городах сильно изношены. На последнем в этом году оперативном совещании глава региона поставил задачу в последующем активно взаимодействовать с федеральным центром для участия в программах и поиске финансировании.