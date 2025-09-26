В Иглинском районе прошла встреча бойца СВО с волонтёрами

В иглинском штабе «Всё для Победы» состоялась встреча с участником специальной военной операции. Волонтёры, школьники, их учителя и родители смогли лично пообщаться с бойцом полка «Башкортостан», который служит в танковом батальоне имени Героя Советского Союза Сергея Зорина.

Боец с позывным «Каракум» служит в зоне СВО с февраля 2023 года. Сейчас находится в краткосрочном отпуске. На встрече он провёл для ребят урок мужества и патриотизма. В завершение мероприятия волонтеры штаба подарили бойцу маскировочные сети, которое плели вместе со школьниками, а также письма.