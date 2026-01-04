В Уфе в Русдраме прошла ёлка для детей бойцов СВО

Праздничная елка в окружении ярких огней: в стенах Русского драматического театра состоялось новогоднее представление для детей участников СВО. Маленькие зрители пообщались с Дедом Морозом, Снегурочкой и даже Кощеем Бессмертным.

Малыши участвовали в различных флешмобах, пели и танцевали. Гостями праздника стали более 700 юных жителей Октябрьского района города, чьи родные сейчас находятся в зоне спецоперации.

На сцене театра для маленьких зрителей представили премьеру спектакля «Вернуть нельзя потерять» по мотивам произведения Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». Постановка позволила ребятам погрузиться в мир новогоднего чуда.