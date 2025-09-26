В Башкирии продолжается благоустройство парков по федеральному проекту

В республике продолжается масштабное благоустройство. Парки и аллеи преображаются, становясь современными и комфортными пространствами для отдыха. Реконструкция каких территорий планируется в ближайшее время и какой на это выделен бюджет?

Алиса Мухутдинова с дочкой Энже готовы тратить время на дорогу из другого района, чтобы активно провести время на детской площадке в парке Лесоводов Башкирии. Здесь построили игровые комплексы в экостиле и установили безопасное покрытие. По размерам эта площадка – крупнейшая в городе.

Парк Лесоводов Башкирии преобразился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Помимо игровой зоны, здесь появилось многофункциональное спортивное пространство с футбольным полем, воркаутами и баскетбольной площадкой. При этом сохраняется формат лесопарка, что большая редкость для городских зон отдыха.

В этом году также началась реконструкция парка имени Ленина. В скором времени в нем появится детское игровое оборудование, беговая дорожка и амфитеатр. Кроме того, работы пройдут и в части озеленения. На благоустройство Уфы в 2026 году выделен бюджет порядка 100 млн рублей.

Благоустройство территорий проходит и в республике в целом. Так, в Нефтекамске преображается Аллея Славы. Здесь будут установлены необычные арт-объекты и сцена перед филармонией. На электронном табло планируют разместить фотографии и биографии горожан, внесших особый вклад в развитие Нефтекамска.