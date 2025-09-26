Массовое ДТП в Уфе: пострадали три человека

По данным ведомства, водитель «Рено Логан» двигался по Демскому шоссе в сторону автодороги «Уфа – Оренбург», когда столкнулся с припаркованным автомобилем «Шевроле Реззо». После удара «Рено» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой».