Массовое ДТП в Уфе: пострадали три человека

Вчера, 25 сентября, около 16:00 в Уфе произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель «Рено Логан» двигался по Демскому шоссе в сторону автодороги «Уфа – Оренбург», когда столкнулся с припаркованным автомобилем «Шевроле Реззо». После удара «Рено» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой».
В результате аварии с травмами госпитализированы 35-летний водитель «Рено», 26-летний водитель «Лады» и его 22-летний пассажир. В настоящее время проводится расследование случившегося.
Фото: ГАИ Уфы.