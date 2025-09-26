В Башкирии перевернулся автобус со школьниками

Сегодня, 26 сентября, около 16:00 на 5 км автодороги Казангулово — Соколовка Давлекановского района произошло ДТП с участием школьного автобуса.

По предварительным данным ГАИ, 59-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Известно, что 15-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

Автобус перевозил детей из лицея-интерната Давлеканово по населенным пунктам района. В салоне находились водитель, сопровождающий и трое девятиклассников.

На место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов для координации работы полиции и экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.