В Уфе хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграли со школьниками

Хоккеисты сыграли против болельщиков. Уфа приняла четвертую «Уральскую классику». Это благотворительный проект, в рамках которого школьники могут провести матч против звезд КХЛ. В этом году мероприятие впервые прошло в столице Башкортостана. Юным спортсменам противостояли профессионалы из «Салавата Юлаева».
На «Уфа-Арене» еще не успел остыть лед после победы над «Металлургом», однако те, кто наблюдал за этим с трибун и у экранов телевизоров, уже следующим утром собрались ради нового матча. Только на этот раз не как зрители, а как игроки.
«Уральская классика» собирает любителей хоккея уже в четвертый раз. Это благотворительный проект, созданный Григорием Паниным из «Салавата Юлаева» и Егором Яковлевым из «Металлурга». Его суть – дать возможность детям сыграть против звезд КХЛ.
В этом году география «Уральской классики» расширилась до четырех городов. Старт проекту дала столица Башкортостана. На площадке перед «Уфа-Ареной» вместе с хоккеистами «Салавата Юлаева» на лед вышли обычные школьники.
Из десяти игроков башкирского клуба, которые приняли участие в проекте, некоторые сменили амплуа: голкипер Семен Вязовой попробовал себя в атаке, а его позицию на несколько минут занял Григорий Панин. В воротах команды школьников сыграл Ярослав Мозговой. А последний рубеж профессионалов защищал сын Алексея Василевского Артемий.
Всего состоялось три матча. Конкуренция нарастала постепенно: сперва на лед вышли самые юные хоккеисты возрастом от 6 лет. А в заключительной встрече профессионалам противостояла команда старших ребят.
В завершении игрового дня организаторы проекта вручили пять комплектов экипировки спортклубу из Благоварского района. Дальше «Уральская классика» отправится в тур по городам: на следующих выходных пройдут матчи в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге.