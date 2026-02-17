В Уфе хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграли со школьниками

Хоккеисты сыграли против болельщиков. Уфа приняла четвертую «Уральскую классику». Это благотворительный проект, в рамках которого школьники могут провести матч против звезд КХЛ. В этом году мероприятие впервые прошло в столице Башкортостана. Юным спортсменам противостояли профессионалы из «Салавата Юлаева».

На «Уфа-Арене» еще не успел остыть лед после победы над «Металлургом», однако те, кто наблюдал за этим с трибун и у экранов телевизоров, уже следующим утром собрались ради нового матча. Только на этот раз не как зрители, а как игроки.

С ними классно играть. На телевизоре смотреть круто, как они играют, а вживую это лучше. Например, Жаровский хорошо играет на льду, а здесь он поддавался. Аскар Шибаров, нападающий спортшколы «Торос»

«Уральская классика» собирает любителей хоккея уже в четвертый раз. Это благотворительный проект, созданный Григорием Паниным из «Салавата Юлаева» и Егором Яковлевым из «Металлурга». Его суть – дать возможность детям сыграть против звезд КХЛ.

В этом году география «Уральской классики» расширилась до четырех городов. Старт проекту дала столица Башкортостана. На площадке перед «Уфа-Ареной» вместе с хоккеистами «Салавата Юлаева» на лед вышли обычные школьники.

Из десяти игроков башкирского клуба, которые приняли участие в проекте, некоторые сменили амплуа: голкипер Семен Вязовой попробовал себя в атаке, а его позицию на несколько минут занял Григорий Панин. В воротах команды школьников сыграл Ярослав Мозговой. А последний рубеж профессионалов защищал сын Алексея Василевского Артемий.

В мое время таких игр не было. Не собирали, не играли с профессионалами. Мы просто выходили во дворе, играли с пацанами. Сейчас хорошо, что есть такая возможность у детей. Алексей Василевский, защитник ХК «Салават Юлаев»

Всего состоялось три матча. Конкуренция нарастала постепенно: сперва на лед вышли самые юные хоккеисты возрастом от 6 лет. А в заключительной встрече профессионалам противостояла команда старших ребят.

Вчера, если честно, полегче было. Сегодня уже тяжело. Я думаю, что последняя возрастная группа, там, по-моему, около 14 лет, будет прямо заруба. Потому что дети там нас точно жалеть не будут. Поэтому я вот еще щитки надел на всякий случай. Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»