Радиостанция «Юлдаш» отметила 25-летие

25 лет на одной волне. Радио «Юлдаш» отметило свой юбилей грандиозным концертом. Мероприятие прошло на самой большой сцене республики – площадке «Уфа-Арены». Гала-концерт длился более четырех часов.

Яркая шоу-программа подарила гостям знакомые песни, зажигательные танцы и мелодии курая. Праздник собрал не только звезд татарской и башкирской эстрады, но и специальных гостей из Китая и Казахстана, а также более пяти тысяч зрителей.