Радиостанция «Юлдаш» отметила 25-летие

25 лет на одной волне. Радио «Юлдаш» отметило свой юбилей грандиозным концертом. Мероприятие прошло на самой большой сцене республики – площадке «Уфа-Арены». Гала-концерт длился более четырех часов.
Яркая шоу-программа подарила гостям знакомые песни, зажигательные танцы и мелодии курая. Праздник собрал не только звезд татарской и башкирской эстрады, но и специальных гостей из Китая и Казахстана, а также более пяти тысяч зрителей.
«Юлдаш» ранее поздравил и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что радио уже четверть века является голосом республики, знакомит жителей с новостями, не дает забывать прошлое и идет в ногу со временем. Станция является неотъемлемой частью Башкортостана, объединяет соотечественников, живущих во всем мире. И концерт в «Уфа-Арене» – это как раз знак благодарности верным друзьям национального радио.