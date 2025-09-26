В Башкирии стартовал 35-й Международный Аксаковский праздник

Это одно из самых ярких событий культурной жизни не только республики, но и всей России. Гостями праздника стали писатели, журналисты, военные, общественные деятели из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Праздник проходит в Уфе и Белебее и в трех районах республики — Уфимском, Кармаскалинском и Белебеевском.

Так, в саду Аксакова прошли праздничные гуляния. Фольклорные коллективы встречали гостей на входе и радовали творчеством со сцены. Здесь же гости могли приобрести работы местных умельцев. А в Доме-музее Аксакова появились новые экспозиции. Одна из выставок — «История предков Салавата Щербакова».

Корни известного российского скульптора, автора памятника генералу Шаймуратову, ведут в Башкортостан. А отчасти связаны с Аксаковым. Выставку посетила председатель попечительских советов фондов «Уфимский хоспис», «Территория счастья» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова. Историю семьи Щербаковых ей поведала сестра скульптора Галия Ишкильдина.

Это фамилия отца, по национальности башкира. Экспозиция состоит из старинных фотографий, многим уже более века. Память бережно хранится в семье. Со стороны мамы были священнослужители, а по линии отца как раз тянется нить к Башкортостану.