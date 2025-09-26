В Башопере прошел концерт в честь Аксаковского праздника

Кульминацией международного Аксаковского праздника в Уфе стал праздничный концерт на сцене Башкирского театра оперы и балета. Торжественный вечер открыли солисты театра и различных ансамблей. Всего участниками события стали свыше сотни гостей со всей России, в том числе из Сербии и Болгарии.