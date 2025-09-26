В Уфе фельдшер принял на вызове домашние роды

Медицинская бригада выехала на жалобу: дискомфорт в животе, а уже на месте оказалось, что женщина начала рожать раньше срока. Да ещё и у плода обнаружилось обвитие пуповиной. Но фельдшер и водитель не растерялись. Малыш благополучно появился на свет. Сотрудники скорой впервые после родов встретились с роженицей и её семьей.

И каждый раз он не знает, что скрывается за этой фразой. Вот уже 15 лет Рустам Гарифуллин работает под звуки сирены на перегонки со временем. 8 сентября навсегда останется в его памяти и в свидетельстве о рождении малыша, которому Рустам и помог появиться на свет.

Казалось, рядовой вызов. Женщина жалуется на боли в животе. 36-я неделя беременности. До предполагаемой даты родов ещё месяц. Бригада планировала доставить роженицу в роддом. Рустаму ничего не оставалось, как принимать роды в домашних условиях. Ситуацию осложняло, что у плода было обвитие пуповиной.

Свидетелем рождения и напарником Рустама стал и водитель скорой Евгений Евсеев. Он не растерялся и помогал фельдшеру. Чудо весом 2 кг 860 граммов уже дома. Мальчик, назвали Амиром. Ребёнка Рустам и Евгений после выписки не видели, как и его родителей. Первая встреча в той же квартире, где и проходили роды.

Папа в это время был на смене. Ильдар — испытатель-механик авиационных двигателей. Работа такая, что и на телефонный звонок ответить порой не может. Но 13 пропущенных вызовов уже сказали обо всём.