В Уфе может появиться кладбище для домашних животных

В Уфе может появиться первое кладбище для домашних животных. Соответствующий проект от инвестора предоставили в администрации Орджоникидзевского района.

Фото №1 - В Уфе может появиться кладбище для домашних животных

Проект предусматривает кремацию, захоронение и обустройство памятных участков. Всё будет выполнено в соответствии с санитарными и природоохранными нормами.

В Башкирии учтено свыше 312 тысяч домашних животных, более 100 тысяч живут в семьях в Уфе. При этом в городе нет легального места для прощания с питомцами, что приводит к стихийным и экологически небезопасным захоронениям. Сейчас власти прорабатывают вопрос выбора земельного участка и дальнейшего сопровождения проекта.

