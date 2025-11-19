В Уфе может появиться кладбище для домашних животных

В Башкирии учтено свыше 312 тысяч домашних животных, более 100 тысяч живут в семьях в Уфе. При этом в городе нет легального места для прощания с питомцами, что приводит к стихийным и экологически небезопасным захоронениям. Сейчас власти прорабатывают вопрос выбора земельного участка и дальнейшего сопровождения проекта.