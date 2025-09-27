Дворец борьбы Уфы станет центром новых международных турниров

Глава Башкирии посетил вечер профессионального бокса «IBA/PRO9МЕЛБЕТ». Мероприятие состоялось на крупнейшей спортивной площадке – в Дворце борьбы в Уфе. Вечер собрал 12 спортсменов из шести стран.
Одним из ярких моментов вечера стал бой между уфимцем Артуром Субханкуловым и краснодарцем Тиграном Узляном. Башкирский боксёр одержал победу и завоевал титул WBA Continental в легком весе.
Также в весовой категории 90,7 кг Бекхан Исраилов из Белорецка победил иранского спортсмена Имана Рамезанпура. Уфимец Данис Габдрафиков в весе 66,7 кг одержал победу техническим нокаутом над Темиржаном Баймолдой из Казахстана.
В женском поединке в весе 67 кг Азалия Аминева из Октябрьского победила турецкую спортсменку Неслихан Моллаоглу.
Радий Хабиров заявил, что в Дворце борьбы будут проходить большие международные соревнования. Стоит отметить, что в Башкирии боксом занимаются более 9,1 тысячи человек.
Фото: bashinform.ru