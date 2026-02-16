Студенческий танцевальный ансамбль из Уфы покоряет международные конкурсы

История коллектива «Йэшлек» началась всего пять лет назад, но ребята уже взяли ряд наград с престижных конкурсов. Ансамбль исполняет народные танцы, преимущественно башкирские. Репетиции и гастроли они совмещают с учёбой в УУНиТ. А недавно университет предоставил им новую студию для занятий.

Так с первого взгляда и не распознаешь, кто столь залихватски кружится в танце. А это будущие филологи, языковеды и преподаватели. Но всё не в ущерб учёбе. Вильдан, например, идёт на красный диплом. А ансамбль позволил не бросать любимое ещё со школьных лет дело. Название «Йэшлек» говорит само за себя – коллектив молодой, образовался всего пять лет назад. Однажды студенты решили подготовить номер для первокурсников. Репетиции тогда проводили в фойе.

Интерес к народному танцу рос как у зрителей, так и у новоиспеченных артистов. Сегодня ансамбль уже стал визитной карточкой университета: ездит по фестивалям, берет гран-при на международных конкурсах. А недавно коллектив перебрался в новую танцевальную студию. Родной вуз решил поддержать ансамбль.

Занятия проводят профессиональные хореографы. Назгуль сама также исполняет кавказские народные танцы. Поэтому и в репертуар ансамбля «Йэшлек» их решили включить. Своеобразная изюминка коллектива. Айдар же, отвечающий за обучение мужской половины, – потомственный танцор.