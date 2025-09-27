В Башкирии продолжаются Аксаковские дни

В Башкортостане продолжаются Аксаковские дни. Праздник, посвященный знаменитому русскому писателю и общественному деятелю, в республике отмечают уже 35 лет подряд. Так, торжественные мероприятия, помимо Белебея, состоялись в селе Зубово под Уфой и в селе Кармаскалы.

С хлебом-солью, русскими блинами, а еще с песнями и танцами. Именно так в селе Зубово почтили память знаменитого русского писателя и общественного деятеля Сергея Аксакова. В царские времена здесь располагалось имение его дедушки по материнской линии Николая Семёновича Зубова. Спустя годы любовь к этому месту Аксаков выразит в одном из своих произведений, назвав его «землёй, напоившей маленького больного Серёжу целебной силой».

Одной из гостей на «целебной земле» стала и Марина Ганичева. Ее отец, писатель Валерий Ганичев, в конце 90-х стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Сергея Аксакова. И очень любил бывать в Башкортостане. Прикоснуться к местной природе и насладиться духом поэзии все желающие могли, прогулявшись по аллее Аксакова.

Здесь прошла высадка деревьев, после которой гости отправились в одну из школ села Зубово. Воспитанники местной театральной студии порадовали почитателей творчества писателя спектаклем по мотивам произведения «Аленький цветочек».

Сказку многие считают народной, и далеко не все знают историю её создания. А познакомились с «Аленьким цветочком» читатели ещё в 1858 году, когда Аксаков опубликовал свою автобиографическую книгу «Детские годы Багрова-внука». В книге упоминалось о том, как ключница Пелагея рассказывала ему сказки. Среди них была и волшебная история про купца, что привёз своей дочери Аленький цветочек.

Однако, как отмечал сам автор, это не самостоятельное произведение, а, скорее, приложение к повести. Сама же идея сказки берет свое начало еще из древних времен и сегодня имеет свои прототипы, один из которых – «Красавица и чудовище». Именно этот спектакль и разыграли юные актеры.

В зале присутствовали глава администрации Уфимского района Николай Ельников, заместитель Премьер-министра Правительства Ирек Сагитов, а также общественные деятели, писатели и поэты.