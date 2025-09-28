В Башкирии выросло число жителей, занимающихся спортом

Уже вторую неделю подряд деловая повестка начинается с визита главы региона в Москву. Обсуждали реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». И Башкортостан в этом деле – в числе передовых регионов, что было озвучено на заседании правительственной комиссии. Так или иначе спортом в регионе занимается каждый второй житель. Радий Хабиров поделился опытом республики и в части создания инфраструктуры: появляются ФОКи, бассейны. Большую помощь власти оказывают тренерам.
Почти полторы тысячи спортивных объектов в Башкортостане за последние шесть лет распахнули свои двери перед будущими чемпионами. Один из них появился и в Кумертау. В ледовом дворце «Сапсан-арена» обучают юных хоккеистов и фигуристов.
Перед выходом на лёд Ирина Усманова усердно готовит детей в спортивном зале. Тренировки помогают преодолевать трудности, уверена педагог. К слову, женщина получила грант по программе «Сельский тренер».
По миллиону рублей получили два педагога школы «Чемпион» в Белебеевском районе. Воспитанники Нины Фёдоровой становятся призёрами соревнований по художественной гимнастике. Не отстают и подопечные Винера Абзалова по мас-рестлингу и гиревому спорту.
Всего же обладателями денежных сертификатов стали свыше 200 человек. С прошлого года в регионе реализуют программу «Городской тренер». Подобные проекты в Башкортостане внедрили первыми в стране. Опыт взяли на вооружение и федеральные власти при создании «Земского тренера». Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил: благодаря усилиям Радия Хабирова в Башкортостане люди активнее стали вести здоровый образ жизни.
Спортом в Башкортостане занимаются 2 миллиона 300 тысяч жителей. Если шесть лет назад доля тех, кто систематически тренируется, составляла 45 процентов, то сейчас – 62. Финансирование сферы увеличилось в два раза и достигло почти десяти миллиардов рублей.
Немало объектов появилось и в Уфе. В рамках форума «Россия – спортивная держава» распахнули двери Дворец борьбы, комплекс гребного слалома и Центр фехтования. Последний, к слову, почти год назад открыл лично глава государства. Там провели уже немало всероссийских и региональных турниров. Число любителей сразиться на шпагах растёт с каждым днём.
Известные олимпийские чемпионы подчеркивают: в Башкортостане с каждым годом появляется больше возможностей для занятий спортом – как на любительском, так и на профессиональном уровне.
По инициативе Радия Хабирова в республике активно поддерживают и настольный теннис. Охват – почти 25 тысяч жителей республики. Глава Башкортостана поручил создать лучшие условия для спортсменов в этой дисциплине.
По темпам строительства спортивных объектов и по их количеству Башкортостан – в лидерах по стране. В том числе и благодаря государственно-частному партнерству. По программе «Я выбираю спорт» при поддержке бизнеса в регионе возводят шесть комплексов почти на четыре миллиарда рублей. Главная задача – это сделать всё, чтобы занятия физкультурой были намного доступнее для всех категорий граждан.