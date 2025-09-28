В Башкирии выросло число жителей, занимающихся спортом

Уже вторую неделю подряд деловая повестка начинается с визита главы региона в Москву. Обсуждали реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». И Башкортостан в этом деле – в числе передовых регионов, что было озвучено на заседании правительственной комиссии. Так или иначе спортом в регионе занимается каждый второй житель. Радий Хабиров поделился опытом республики и в части создания инфраструктуры: появляются ФОКи, бассейны. Большую помощь власти оказывают тренерам.

Почти полторы тысячи спортивных объектов в Башкортостане за последние шесть лет распахнули свои двери перед будущими чемпионами. Один из них появился и в Кумертау. В ледовом дворце «Сапсан-арена» обучают юных хоккеистов и фигуристов.

Перед выходом на лёд Ирина Усманова усердно готовит детей в спортивном зале. Тренировки помогают преодолевать трудности, уверена педагог. К слову, женщина получила грант по программе «Сельский тренер».

Это определённый стимул, который помогает в работе и жизни. На эту компенсацию можно будет приобрести что-то. В данном случае я приобрела автомобиль – стала мобильнее. Наши воспитанники занимают призовые места на соревнованиях, вошли в сборную республики. Ирина Усманова, тренер-преподаватель ледового дворца «Сапсан-арена», хореограф

По миллиону рублей получили два педагога школы «Чемпион» в Белебеевском районе. Воспитанники Нины Фёдоровой становятся призёрами соревнований по художественной гимнастике. Не отстают и подопечные Винера Абзалова по мас-рестлингу и гиревому спорту.

Занимаюсь с 12 лет. Нравятся гири из-за их простоты, потому что, чтобы заниматься гирями, достаточно иметь гири и всё, главное – желание. Занял пятое место по России, являюсь кандидатом в мастера спорта. Егор Цюпко, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту

Единовременное пособие – очень хорошее подспорье для начинающих тренеров. Поэтому большое спасибо, что такой проект существует. Винер Абзалов, тренер-преподаватель спортивной школы «Чемпион»

Всего же обладателями денежных сертификатов стали свыше 200 человек. С прошлого года в регионе реализуют программу «Городской тренер». Подобные проекты в Башкортостане внедрили первыми в стране. Опыт взяли на вооружение и федеральные власти при создании «Земского тренера». Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил: благодаря усилиям Радия Хабирова в Башкортостане люди активнее стали вести здоровый образ жизни.

Радий Фаритович не только сам спортсмен, но и республика хорошо демонстрирует хорошие результаты по вовлечению населения и уровню удовлетворённости. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России

Спортом в Башкортостане занимаются 2 миллиона 300 тысяч жителей. Если шесть лет назад доля тех, кто систематически тренируется, составляла 45 процентов, то сейчас – 62. Финансирование сферы увеличилось в два раза и достигло почти десяти миллиардов рублей.

Мы строим объекты, воркауты, ФОКи и так далее. Строить-то строим, но важно, чтобы удобное расписание было и тренеры были. Очень важно, чтобы всё-таки был и бесплатный спорт, чтобы дети могли заниматься спортом бесплатно, как мы в своё время занимались. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Немало объектов появилось и в Уфе. В рамках форума «Россия – спортивная держава» распахнули двери Дворец борьбы, комплекс гребного слалома и Центр фехтования. Последний, к слову, почти год назад открыл лично глава государства. Там провели уже немало всероссийских и региональных турниров. Число любителей сразиться на шпагах растёт с каждым днём.

Наш вид спорта, фехтование, стал достаточно популярным. Достаточное количество детей мы приняли уже в эти стены. Таких условий не было никогда, поэтому детишки, когда сюда в первый раз приходят, они с большой радостью видят эти помещения яркие, красивые. Раздевальные комнаты, в которых есть шкафы, есть душевые, туалетные комнаты, все условия для детей. Для среднего звена и тренажерный зал есть. Лира Грушина, директор центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, заслуженный тренер России по фехтованию

Известные олимпийские чемпионы подчеркивают: в Башкортостане с каждым годом появляется больше возможностей для занятий спортом – как на любительском, так и на профессиональном уровне.

В Уфе по улице Александра Невского, 15 находится замечательный ледовый стадион – центр шорт-трека, в котором спортом, как на любительском, так и на профессиональном уровне занимаются сотни детишек разного возраста, разного уровня. Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку

По инициативе Радия Хабирова в республике активно поддерживают и настольный теннис. Охват – почти 25 тысяч жителей республики. Глава Башкортостана поручил создать лучшие условия для спортсменов в этой дисциплине.

За последние 35 лет подготовлено 11 мастеров спорта России, более 400 кандидатов в мастера спорта, более 12 тысяч спортсменов массовых разрядов. Поэтому решение Главы Республики Башкортостан о строительстве центра настольного тенниса позволит сделать большой шаг вперёд в развитии нашего любимого вида спорта. Рустамхон Аббасов, председатель президиума Федерации настольного тенниса Республики Башкортостан