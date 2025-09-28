В Башкирии прошёл 35-й Аксаковский праздник

Главным культурным событием недели стал 35-й Международный Аксаковский праздник. Яркое событие не только для региона, но и для страны. Он собрал много именитых гостей, в том числе из других государств. Основными точками проведения праздника стали Уфа и Белебей, а также Уфимский и Кармаскалинский районы.

Одно из важных мест для семьи Аксаковых – село Надеждино в Белебеевском районе. Сейчас это культурный центр с музеем, храмом и домом ремесленников. Место притяжения туристов пронизано духом известной фамилии. Храм Дмитрия Солунского был возведен мужем двоюродной бабушки Сергея Аксакова Михаилом Куроедовым в 1799 году. Впоследствии он был практически разрушен и его вовсе хотели снести. Молельню удалось сохранить, а к 200-летию писателя его восстановили. При храме в этом году открыта воскресная школа.

Еще одно уникальное место центра – Дом-музей семьи Аксаковых. Он состоит из четырех экспозиционных залов, каждый из которых хранит историю определенного периода. В усадьбе писатель жил с 1821 по 1826 год. Во время Гражданской войны в доме произошел пожар, от имения остался лишь фундамент. Действующий музей – возрожденный.

Аксаковский праздник – это событие международного масштаба, а имя писателя, его потомков известно за пределами страны. И не только с культурной точки зрения. Иван Сергеевич Аксаков выступал в поддержку освобождения Болгарии от турецкого ига.

Это важный праздник для России. Несмотря на то, из какого мы государства и на все обстоятельства, нас дружелюбно тут встречают, спасибо. Виктор Бойчев, директор Болгарского культурного института в Москве

Первый раз в вашей республике, прекрасная земля, природа, люди. К сожалению, на Балканах нет такого понимания между национальностями. Россия – это государство, которое имеет миссию. Она не пробивает народы, она просвещает народы. Ранко Гойкович, сербский писатель

Культурный калейдоскоп народов Башкортостана заиграл красками национальных костюмов, блюд и фольклорных номеров. На территории усадьбы семьи Аксаковых есть аллея почетных гостей – там появилось еще одно дерево, которое посадил глава республики.

В селе Зубово Уфимского района в царские времена располагалось имение дедушки Сергея Аксакова по материнской линии Николая Зубова. Спустя годы любовь к этому месту писатель выразит в одном из своих произведений, назвав его «землей, напоившей маленького больного Сережу целебной силой». Гостья праздника – Мария Ганичева. Ее отец, писатель Валерий Ганичев в конце 90-х стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Сергея Аксакова. И очень любил бывать в Башкортостане.

Как же без «Аленького цветочка»? Воспитанники местной театральной студии поставили спектакль по мотивам одного из самых знаменитых произведений Аксакова. Историю создания знают немногие. В автобиографической книге писатель вспоминал, как ключница Пелагея рассказывала ему сказки. Среди них была и волшебная история про купца, что привёз своей дочери необычный цветок.

Красиво, ярко, с песнями, плясками и погружением в историю отметили праздник в Кармаскалинском районе. Писатель провел здесь свое детство, о котором писал в своих произведениях. В Уфе открылись экспозиции в честь юбилейного Аксаковского праздника. Посетители увидели уникальные работы. На сцене Башоперы прошел концерт, на котором чествовали школьников и студентов, выполнивши творческие работы, посвященные Сергею Аксакову.