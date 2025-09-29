В Иглинском районе отметили День воспитателя

В России отметили День воспитателя и всех дошкольных работников. Торжественное мероприятие прошло и в детском саду села Урман Иглинского района. Большая часть работников вкладывает свою посильную помощь в приближение победы.
Для наших бойцов на передовой они собирают гуманитарную помощь: плетут маскировочные сети, вяжут носки, изготавливают окопные свечи. Помогают им и воспитанники. В рамках праздника участников наградили медалями «За помощь фронту» и благодарственными письмами от волонтерского штаба.