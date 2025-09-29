В Башкирии в многодетной семье родился девятый ребенок-богатырь

В селе Благовар в семье Дениса и Регины Городиловых случилось радостное событие — на свет появился девятый ребенок. Мальчик родился ростом 61 см и весом 5,100 кг. Об этом сообщил главврач Языковской центральной районной больницы Алмаз Загидуллин.

Врач отметил выносливость и ответственность мамы Регины, которая выполняла все медицинские рекомендации. Ведь каждая последующая беременность — это серьезное испытание для организма, требующее огромной ответственности.

Глава семьи Денис, который работает водителем в районной больнице, поделился, что дети для него — это дар, приносящий в жизнь смысл и цель. По его словам, они являются источником сил и вдохновения.