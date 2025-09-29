В Башкирии отопительный сезон начнется с 1 октября

В Башкирии старт отопительного сезона во всех муниципалитетах запланирован на 1 октября. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Она отметила, что с учетом текущих погодных условий тепловые сети должны быть подключены не позднее указанной даты.

По состоянию на 29 сентября подготовка к подаче тепла завершена в 50 районах и городах республики. Это охватывает более двух тысяч социальных учреждений (65% от общего числа) и около 6,7 тысячи многоквартирных домов (43%).