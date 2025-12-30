В Уфе турнир «Золотая шайба» открыл сезон любительского хоккея

Очередное чемпионство. В Октябрьском районе Уфы подвели итоги первого этапа турнира «Золотая шайба». Эти соревнования открывают сезон в любительском хоккее.
Накануне подвели итоги среди старшей возрастной группы. В финале многократные победители районного этапа из команды «Салям» обыграли воспитанников лицея №155. Турнир традиционно посвятили памяти Дениса Данилова.
Но на этом для юных спортсменов турнир не заканчивается. Победители отправятся на городской этап, где встретятся с лучшими хоккеистами других районов Уфы. Эти матчи пройдут уже после окончания праздников. Тем не менее, обе команды-финалистки получили подарки и поздравления с наступающим Новым годом.