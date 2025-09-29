В Башкирии растет число заражений геморрагической лихорадкой

В Башкирии за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 377 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это меньше среднемноголетнего показателя на 24%, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Специалисты предупреждают, что с приходом осени наблюдается увеличение численности мелких млекопитающих, что может привести к росту заболеваемости.

Они рекомендуют по завершении дачного сезона закрыть вентиляционные отверстия решетками, установить приманки и механические ловушки в укромных уголках. Для снижения риска заражения необходимо использовать защитные средства в местах, где замечены следы грызунов, обеспечить проветривание помещений, хранить продукты в герметичных контейнерах, избегать контактов с мышами и их гнездами и обязательно мыть руки после работы на улице.