1 октября в Башкирии зазвучат сирены и громкоговорители

В республике 1 октября с 10:00 до 11:00 пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения населения. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов на оперативном совещании в ЦУРе.

В Башкортостане проверят системы оповещения — электрические сирены сработают во всех муниципалитетах республики. Сигнал оповещения может продлиться до 3 минут, также его продублируют по радио и телевидению. Будет доводиться информация, что проводится проверка системы оповещения. Кирилл Первов, председатель Госкомитета РБ по ЧС

В свою очередь Радий Хабиров поручил провести все необходимые мероприятия, в том числе предупредить жителей. Необходимо сохранять спокойствие, поскольку тревога учебная.

Оповещение также появится в мобильном приложении «МЧС России». В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и включить телевизор или радио для прослушивания подробной информации.

Такие проверки проводятся регулярно для обеспечения надежной работы системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.