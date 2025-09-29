1 октября в Башкирии зазвучат сирены и громкоговорители

В республике 1 октября с 10:00 до 11:00 пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения населения. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов на оперативном совещании в ЦУРе.
В свою очередь Радий Хабиров поручил провести все необходимые мероприятия, в том числе предупредить жителей. Необходимо сохранять спокойствие, поскольку тревога учебная.
Оповещение также появится в мобильном приложении «МЧС России». В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и включить телевизор или радио для прослушивания подробной информации.
Такие проверки проводятся регулярно для обеспечения надежной работы системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.