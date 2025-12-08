В Башкирии почти 700 автомобилей такси лишены права перевозки пассажиров

В Башкортостане почти 700 автомобилей такси лишены права выйти на линии. Компании-перевозчики и самозанятые водители не заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности. Сейчас их деятельность приостановлена, а транспорт заблокирован в региональном реестре.

В сфере пассажирских перевозок Тимур Муратов больше 10 лет. Принимая как локальные заказы, так и межгородские, в первую очередь заботится о безопасности клиентов.

Прежде чем выйти на линию, каждый водитель проходит освидетельствование и получает так называемую «путевку» с отметками о пройденных медицинском и техническом осмотрах. Для упрощения процедуры с октября начали появляться специальные аппараты. Сейчас в Башкортостане их более 20. К слову, отсутствие документа влечёт за собой штраф и возможную конфискацию машины. Точно так же, как и неимение страховки на пассажиров.

В последнюю нашу проверку мы приостановили около 200 перевозчиков, за которыми было прикреплено более 800 машин. Половина этих перевозчиков сведения предоставили, они были восстановлены. Около 90 перевозчиков были аннулированы в действии разрешения, то есть они уже не могут легально предоставлять услуги. Обязанность эта идёт из федерального закона. Фидан Шафиев, заместитель начальника отдела мониторинга и диспетчеризации центра организации перевозок