В Башкирии почти 700 автомобилей такси лишены права перевозки пассажиров

В Башкортостане почти 700 автомобилей такси лишены права выйти на линии. Компании-перевозчики и самозанятые водители не заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности. Сейчас их деятельность приостановлена, а транспорт заблокирован в региональном реестре.
В сфере пассажирских перевозок Тимур Муратов больше 10 лет. Принимая как локальные заказы, так и межгородские, в первую очередь заботится о безопасности клиентов.
Прежде чем выйти на линию, каждый водитель проходит освидетельствование и получает так называемую «путевку» с отметками о пройденных медицинском и техническом осмотрах. Для упрощения процедуры с октября начали появляться специальные аппараты. Сейчас в Башкортостане их более 20. К слову, отсутствие документа влечёт за собой штраф и возможную конфискацию машины. Точно так же, как и неимение страховки на пассажиров.
Поэтому в последние месяцы в республике делают упор на повышение безопасности перевозок легковым такси. Это гарантия того, что, если машина попадёт в ДТП, пассажиру выплатят компенсацию. В противном случае, перевозчик не несёт ответственности за жизни и здоровье людей в салоне, а значит, работу приостанавливают. Если за 30 дней договор так и не заключили, разрешение на перевозку аннулируют полностью. И чтобы вернуться в такси, все этапы по сбору документов придётся проходить заново. В ближайшее время проверки продолжат, чтобы на дорогах республики оставались только легальные и безопасные компании.