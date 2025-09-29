Бойцы СВО из Башкирии отправились на передовую после отпуска

Сегодня из Уфы после краткосрочного отпуска в зону проведения специальной военной операции отправились военнослужащие полка «Башкортостан». Бойцы в течение двух недель проводили время с семьёй, решали бытовые вопросы, путешествовали по региону, помогали по хозяйству.