Штраф для «Пруфов»: что говорят эксперты о деле по фейкам

За противоправные действия в отношении собственной страны нужно наказывать не деньгами, не общественными работами и не лишением свободы, а отправлять в зону СВО. Туда, где мирные жители не вылезают из подвалов, где более 10 лет мирное население находится под постоянными бомбежками, в условиях отсутствия воды и нехватки продуктов. Там дети различают, из каких орудий произведен залп, — гаубица, «Град». Именно на фронт нужно отправлять тех, кто замышляет что-то против своей страны. Только там они смогут понять свои ошибки и осознать, что они творили.

Артур Галеев, депутат Госсобрания РБ, директор Ассоциации ветеранов СВО в РБ