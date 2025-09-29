Штраф для «Пруфов»: что говорят эксперты о деле по фейкам

Советский районный суд Уфы назначил штраф в размере двух миллионов рублей АНО «Свободные медиа» (издатель «Пруфов»). Поводом стало распространение в Телеграм-канале недостоверной информации о якобы прилете беспилотника на территорию одного из заводов Уфы. Решение еще не вступило в законную силу. Эксперты прокомментировали «Башинформу» судебное решение.
Нельзя ради сиюминутного хайпа помогать нашему противнику. Любая информация о прилетах беспилотников играет на руку противнику. Чем меньше он знает, тем спокойнее мы живем. Даже обладая стопроцентными данными, лучше воздержаться от их публикации. Это более действенный вклад в нашу победу и безопасность, который сохраняет жизни людей, экономику и инфраструктуру. В погоне за рейтингами, охватами и просмотрами нельзя забывать о здравом смысле.Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований РБ, кандидат политических наук
За противоправные действия в отношении собственной страны нужно наказывать не деньгами, не общественными работами и не лишением свободы, а отправлять в зону СВО. Туда, где мирные жители не вылезают из подвалов, где более 10 лет мирное население находится под постоянными бомбежками, в условиях отсутствия воды и нехватки продуктов. Там дети различают, из каких орудий произведен залп, — гаубица, «Град». Именно на фронт нужно отправлять тех, кто замышляет что-то против своей страны. Только там они смогут понять свои ошибки и осознать, что они творили.Артур Галеев, депутат Госсобрания РБ, директор Ассоциации ветеранов СВО в РБ
Каждое официально зарегистрированное средство массовой информации должно соблюдать нормы российского законодательства. К сожалению, некоторые коллеги в погоне за хайпом иногда забывают, что закон един для всех. И если издание зарегистрировалось в соцсетях, то должно помнить о предусмотренной ответственности, и в последующем нести все те риски, которые несут официальные СМИ. Вынесенное решение суда лишний раз доказывает, что не надо хайповать на острых темах, а следует взвешенно, разумно, объективно заниматься своей журналистской работой.Вадут Исхаков, председатель Союза журналистов РБ
Подобные публикации, основанные на непроверенных слухах, а не на официальных данных, играют на руку тем, кто пытается ослабить нашу страну. Они подрывают информационную безопасность, создавая шум и неразбериху. Мы видим, что ежедневно в информационное поле вбрасываются сотни фейков. Их главная цель — не проинформировать, а дезориентировать людей и посеять семена паники. Когда граждане не знают, чему верить, это разрушает общественное спокойствие.Оскар Ситдиков, председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции в РБ