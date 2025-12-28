В Башкирии эксперты рассказали, что есть и как одеваться в мороз

На этой неделе в республику пришли настоящие морозы. Правда, низкие температуры продержались всего пару дней. Но этого хватило, чтобы в поликлиниках увеличилось количество пациентов. Температурные качели прежде всего отразились на людях, страдающих гипертонией. Кто еще плохо переносит перепады погоды и как себя вести, когда за окном очень холодно?

Активный образ жизни, прогулки и спорт. Болеть времени нет, говорит Тахир Ибатуллин. И даже -30º за окном никак не выбивают мужчину из колеи.

Смотрите, мне, 78 лет. Я переношу и тепло, и холод нормально. Я на это не обращаю внимания. Бывший спортсмен, у меня какой-то стимул есть, а когда есть у человека стимул, он не болеет, не обращает внимание на погоду. Тахир Ибатуллин, житель г. Уфы

Увы, не все могут похвастаться таким здоровьем. Температурные качели каждый переносит по-своему. 190 на 95 – при таком показателе здоровому человеку нужно бить тревогу. Но Альфира Гиндуллина в панику не впадает. Женщина страдает гипертонией и периодически у неё повышается артериальное давление. Особенно когда за окном погода нестабильная.

Сырая погода или резкий перепад, 0º, уже себя чувствуешь тяжелее, а когда морозная погода уже легче становится. Тоже по-разному, наверное, кто как воспринимает. Альфира Гиндуллина, жительница Чишминского района

Действительно, метеочувствительность у всех разная, даже если брать людей с одним диагнозом.

Естественно, влияет на состояние. Сегодня давление утром высокое, вчера было более-менее, а сегодня высокое. Я вообще гипертоник, я иду с приёма, у кардиолога была. Татьяна Ладыжникова, жительница г. Уфы

На этой неделе по республике ударили морозы. Буквально во вторник столбики термометров находились в районе -5...-7 градусов. А на следующее утро температура воздуха местами опустилась ниже -30º.

Многослойная одежда, шапка, шарф, перчатки – всё это поможет не только сохранить тепло, но и предотвратит резкое сужение сосудов, что очень опасно в первую очередь для гипертоников. Правильно одеваться, принимать лекарства, если артериальное давление нестабильно, избегать интенсивных физических нагрузок – это то, что врачи рекомендуют, когда за окном очень холодно. Но ещё важно следить за водно-щелочным балансом организма.

Употреблять достаточное количество жидкости, избегать употребления алкоголя, газировок, кофе, потому что они являются мочегонным средством. И скорректировать диету, чтобы избегать потребление с высоким содержанием поваренной соли, жирной и жареной пищи. Лилия Чимбарисова, заведующая отделением профилактики поликлиники №6 г. Уфы

При низких температурах возрастает и риск обморожений. Когда на улице слишком холодно, лучше отложить некоторые дела.

Необходимо ограничить время пребывания на открытом воздухе, по возможности отложите рыбалку, дальнюю поездку или прогулку. На морозе избегайте употребления алкоголя, он создает ложное ощущение тепла, при этом только ускоряя охлаждение тела. Андрей Зайцев, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан