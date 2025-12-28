В Башкирии эксперты рассказали, что есть и как одеваться в мороз

На этой неделе в республику пришли настоящие морозы. Правда, низкие температуры продержались всего пару дней. Но этого хватило, чтобы в поликлиниках увеличилось количество пациентов. Температурные качели прежде всего отразились на людях, страдающих гипертонией. Кто еще плохо переносит перепады погоды и как себя вести, когда за окном очень холодно?
Активный образ жизни, прогулки и спорт. Болеть времени нет, говорит Тахир Ибатуллин. И даже -30º за окном никак не выбивают мужчину из колеи.
Увы, не все могут похвастаться таким здоровьем. Температурные качели каждый переносит по-своему. 190 на 95 – при таком показателе здоровому человеку нужно бить тревогу. Но Альфира Гиндуллина в панику не впадает. Женщина страдает гипертонией и периодически у неё повышается артериальное давление. Особенно когда за окном погода нестабильная.
Действительно, метеочувствительность у всех разная, даже если брать людей с одним диагнозом.
На этой неделе по республике ударили морозы. Буквально во вторник столбики термометров находились в районе -5...-7 градусов. А на следующее утро температура воздуха местами опустилась ниже -30º.
Многослойная одежда, шапка, шарф, перчатки – всё это поможет не только сохранить тепло, но и предотвратит резкое сужение сосудов, что очень опасно в первую очередь для гипертоников. Правильно одеваться, принимать лекарства, если артериальное давление нестабильно, избегать интенсивных физических нагрузок – это то, что врачи рекомендуют, когда за окном очень холодно. Но ещё важно следить за водно-щелочным балансом организма.
При низких температурах возрастает и риск обморожений. Когда на улице слишком холодно, лучше отложить некоторые дела.
Резкие скачки температуры сказываются не только на числе обратившихся с жалобами на давление и обморожение, говорят врачи. Больше стало и заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Тем временем, по предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается снежная погода. Температура воздуха ночью и днем будет находиться в пределах -5...-13 градусов. В новогоднюю ночь сильных морозов также не ожидается.