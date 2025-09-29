Башгосфилармония начнет новый сезон масштабными проектами

Башкирская государственная филармония имени Х. Ахметова анонсировала масштабные проекты. В преддверии 87-го творческого сезона прошла пресс-конференция, на которой коллектив рассказал о том, чем порадует зрителей.

10 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан» самый молодой коллектив Башфилармонии – ансамбль кураистов – представит программу, посвященную Дню курая. Полюбившиеся многим воскресные концерты также будут в репертуаре. Помимо этого, на протяжении сезона для детской публики будут проходить проекты «Слушаем музыку вместе» и «В ожидании чуда». И, конечно же, любимые фестивали.