Башгосфилармония начнет новый сезон масштабными проектами

Башкирская государственная филармония имени Х. Ахметова анонсировала масштабные проекты. В преддверии 87-го творческого сезона прошла пресс-конференция, на которой коллектив рассказал о том, чем порадует зрителей.
10 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан» самый молодой коллектив Башфилармонии – ансамбль кураистов – представит программу, посвященную Дню курая. Полюбившиеся многим воскресные концерты также будут в репертуаре. Помимо этого, на протяжении сезона для детской публики будут проходить проекты «Слушаем музыку вместе» и «В ожидании чуда». И, конечно же, любимые фестивали.
Ознакомиться с афишей и приобрести билет можно как в кассах филармонии, так и на официальном сайте. В этом сезоне возвращаются концертные абонементы, которые ранее из-за пандемии были приостановлены. Абонементы будут по 12 направлениям, среди которых органные, фортепианные концерты, этника, джаз.