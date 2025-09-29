Отопительный сезон и проверки сирен: итоги оперативки с Радием Хабировым

В большинстве муниципалитетов начался отопительный сезон. К 1 октября тепло планируют подать во все социальные объекты. Об этом и не только говорили на оперативном совещании правительства. Члены кабмина рассказали о ходе уборочной кампании, второй волне поступления в колледжи и предстоящей проверке сирен по всему региону.

Осенне-зимний период — это экзамен для всей системы жилищно-коммунального хозяйства. На подготовку к отопительному сезону власти потратили более 4 млрд рублей. Ремонтные работы постепенно завершаются. В 50-ти муниципалитетах начали подавать тепло в дома и учреждения. С учётом холодов Радий Хабиров рекомендовал чиновникам завершать эту работу.

Мы договорились, что решение о подаче отопления самостоятельно принимает каждый муниципалитет, учитывая требования к температурному режиму и существующие регламенты. Анализируйте ситуацию на местах – ночи стали холодными, важно создать нормальные условия для людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также поручил чиновникам проинформировать жителей о предстоящей проверке систем оповещения. 1 октября по всей республике в первой половине дня будут работать сирены. Необходимо сохранять спокойствие, поскольку тревога учебная.

Это нормально и естественная история. Служба гражданской обороны должна работать у нас как часы. Люди должны понимать, что это учебная сирена. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании подвели итоги приёмных кампаний в вузах и ссузах. В этом году число заявок на поступление в университеты региона увеличилось на 45%. Это одновременно связано как с ростом числа бюджетных мест, так и демографическим подъемом 2008 года, на который пришелся пик рождаемости.

На 2 тыс. больше бюджетных мест и в колледжах. И некоторые еще вакантны. Поэтому в 26 средне-специальных учебных заведениях прием документов продлили до конца ноября. Ударными темпами идет строительство в рамках программы комплексного развития территорий. В этом году власти намерены перевыполнить план по освоению выделенных земель в пять раз.

Столь хорошие показатели — не только дань погоде, но и мерам поддержки. Объём федеральной поддержки вырос в полтора раза — до 4,2 млрд рублей. Сельхозпредприятия республики перед посевной приобрели 320 единиц техники.

Не обошлось и без церемонии награждения. Радий Хабиров вручил орден Дружбы народов Алексею Касьянову, который сложил полномочия на посту главного федерального инспектора по Башкортостану. Награду — орден генерала Шаймуратова — получил и участник СВО Антон Айдуганов.

Благодарностью главы были удостоены и преподаватели, а также школьница София Салангина, которая на днях стала абсолютным победителем Международной олимпиады по вопросам изменения климата и проблемам экологии.