Башкирия укрепила свои международные позиции благодаря геопарку «Торатау»

Включение геопарка «Торатау» в Глобальную сеть ЮНЕСКО стало большим вкладом во внешнюю политику России. Как отметил Радий Хабиров, учёные выполнили сложную задачу. Несмотря на попытки оградить нас там, где речь идёт о развитии гуманитарного сотрудничества и защите общечеловеческих ценностей, регион активно взаимодействует с международным сообществом, сказал Глава Башкортостана.

Важно, что эта системная работа будет продолжена. Как отмечают эксперты, благодаря активной внешней политике Башкортостан становится всё заметнее на международной карте.

Включение уже второго парка Башкортостана в сеть ЮНЕСКО, придание ему статуса международного — это тысячное подтверждение о том, что Россия открыта к сотрудничеству. Если мы берем внешнеэкономический срез, то здесь все понятно. Статус международного, статус сети ЮНЕСКО позволит привлекать ещё больше туристов.

Алексей Чекрыжев, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
