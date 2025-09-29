Башкирия укрепила свои международные позиции благодаря геопарку «Торатау»

Включение геопарка «Торатау» в Глобальную сеть ЮНЕСКО стало большим вкладом во внешнюю политику России. Как отметил Радий Хабиров, учёные выполнили сложную задачу. Несмотря на попытки оградить нас там, где речь идёт о развитии гуманитарного сотрудничества и защите общечеловеческих ценностей, регион активно взаимодействует с международным сообществом, сказал Глава Башкортостана.
Важно, что эта системная работа будет продолжена. Как отмечают эксперты, благодаря активной внешней политике Башкортостан становится всё заметнее на международной карте.