Стало известно, когда в Уфе запустят движение по улице Пугачева

Глава Башкортостана поручил до конца 2025 года обеспечить движение по четырём полосам улицы Пугачёва от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков. Вопрос реконструкции обсудили на «Часе общественных пространств». Готовность этого участка составляет 79%. Для его завершения необходимо заасфальтировать отрезок длиной 200 м и уложить финишный слой асфальта на всем протяжении.

В рамках второго этапа реконструкции, в частности, построили две из четырёх полос дороги от гипермаркета «Лента» до улицы Геофизиков. За время работ там снесли 59 объектов недвижимости, построили и перенесли порядка 25 км инженерных коммуникаций.