В Уфе прошел восьмой «Кардиокросс»

Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, стал доброй традицией для уфимцев. Уже в восьмой раз в саду имени Аксакова собрались врачи Республиканского кардиоцентра, пациенты, студенты БГМУ, сотрудники медорганизаций. Участники мероприятия смогли пробежать или пройти спортивным шагом дистанцию, а также получить консультацию по вопросам здоровья. В акции приняла участие и съёмочная группа БСТ.

Любовь к спорту сильнее болезни. Перед стартом участники размялись на оздоровительной гимнастике. Затем вышли на маршруты. Вместе с сыном пришёл и Алексей Алмазов. В 2017 году мужчине провели операцию по трансплантации сердца. Ещё 8 лет назад он не думал, что сможет спокойно пробежать дистанцию.

Кто-то пробегал дистанции, а Андрей Пинчуков предпочёл пройти её пешком. 4 месяца назад мужчина обрёл новое сердце, поэтому бег ему пока противопоказан. Так как сейчас он проходит реабилитацию, участие в акции пошло ему на пользу. Всего врачи Республиканского кардиоцентра провели более 80 операций по пересадке сердца. В основном местным пациентам, но также и тем, кто специально приезжал в Уфу за лечением.

Профилактика неинфекционных заболеваний является одним из приоритетных направлений здравоохранения республики. Акция была организована с целью привлечения внимания к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, так как у людей с малоподвижным образом жизни увеличивается вероятность развития патологии.