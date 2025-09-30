В Иглинском районе открыли обновленный дом культуры

После обновления художественной школы чувствуем себя прекрасно, дети пришли довольные, счастливые, осваиваются. Нам много новой мебели поставили, очень шикарный ремонт по сравнению с тем, что у нас было. Дети очень счастливы, мы тоже очень рады, потому что работать в таких условиях гораздо интереснее. У нас занимается двадцать детей в две смены. Дети участвуют в разных международных и во всероссийских выставках. Сейчас мы будем еще больше стараться.

Марина Лапук, преподаватель Иглинской детской художественной школы