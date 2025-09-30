В Иглинском районе открыли обновленный дом культуры

В селе Тавтиманово Иглинского района открылся обновленный клуб. Его построили в 1979 году. Благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» сельский ДК получил 3 миллиона рублей. Эти деньги пошли на укрепление материально-технической базы.

Были приобретены новые кресла для зрительного зала, видеопроекционное оборудование, музыкальные инструменты и мебель. Кроме того, муниципальный бюджет выделил еще более 6 миллионов рублей на капитальный ремонт здания. Эти средства направили на обновление входной зоны, фойе, кабинетов кружковой работы и вспомогательных помещений. В филиалах детской художественной и музыкальной школы отремонтировали классы.

После обновления художественной школы чувствуем себя прекрасно, дети пришли довольные, счастливые, осваиваются. Нам много новой мебели поставили, очень шикарный ремонт по сравнению с тем, что у нас было. Дети очень счастливы, мы тоже очень рады, потому что работать в таких условиях гораздо интереснее. У нас занимается двадцать детей в две смены. Дети участвуют в разных международных и во всероссийских выставках. Сейчас мы будем еще больше стараться.

Марина Лапук, преподаватель Иглинской детской художественной школы

Такая красота у нас, такой ремонт шикарный провели. Мы просто благодарны всем, кто способствовал ремонту нашего СДК, потому что прийти сюда очень приятно. Главное – тепло. У нас очень много детей ходит в наш СДК, занимаются в музыкальной школе, в художественной, танцами занимаются, и всем будет очень уютно и хорошо в нашем теперешнем СДК.

Раиса Калимуллина, участница народного ансамбля русской песни «Народный праздник»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ