В Иглинском районе открыли обновленный дом культуры

В селе Тавтиманово Иглинского района открылся обновленный клуб. Его построили в 1979 году. Благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» сельский ДК получил 3 миллиона рублей. Эти деньги пошли на укрепление материально-технической базы.
Были приобретены новые кресла для зрительного зала, видеопроекционное оборудование, музыкальные инструменты и мебель. Кроме того, муниципальный бюджет выделил еще более 6 миллионов рублей на капитальный ремонт здания. Эти средства направили на обновление входной зоны, фойе, кабинетов кружковой работы и вспомогательных помещений. В филиалах детской художественной и музыкальной школы отремонтировали классы.