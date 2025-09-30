Глава Башкирии поздравил жителей новых территорий с воссоединением с Россией

Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины с воссоединением с Россией. Глава Башкортостана отметил, что наша республика всегда помогала новым территориям и будет продолжать выполнять эту миссию дальше.
Ровно три года назад Президент Владимир Путин и руководители новых территорий завизировали соглашения о включении новых регионов в состав России. Этому предшествовал референдум, на котором жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за то, чтобы быть с Россией.
Глава Башкортостана в соцсетях написал, что воины из республики освобождают территории новых регионов от врага, районы отправляют гуманитарную помощь. Также продолжается восстановление социальных и инфраструктурных объектов, налаживается сотрудничество между Башкортостаном и новыми регионами.