Жительница Башкирии номинирована на премию «25 легендарных фермеров»

Шафоат Хабибрахманова участвует в номинации «Женщина в агробизнесе». Её компания занимается выращиванием зерновых, масличных и технических культур, есть собственный семенной завод. С прошлого года в крестьянско-фермерском хозяйстве заработал единственный в регионе завод по переработке технической конопли. Также компания занимается благотворительностью, участвует в социальных проектах.