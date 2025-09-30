Жительница Башкирии номинирована на премию «25 легендарных фермеров»

Шафоат Хабибрахманова — глава агрокомплекса «Авилат» из Буздякского района — приняла участие в премии «25 легендарных фермеров».
Фермеров-лидеров России можно выбрать в семи номинациях «Фермерская династия», «Крутой поворот», «Агротуры», «Фермер года», «Женщина в агробизнесе», «Агроблогер», «Инновации на ферме».
Шафоат Хабибрахманова участвует в номинации «Женщина в агробизнесе». Её компания занимается выращиванием зерновых, масличных и технических культур, есть собственный семенной завод. С прошлого года в крестьянско-фермерском хозяйстве заработал единственный в регионе завод по переработке технической конопли. Также компания занимается благотворительностью, участвует в социальных проектах.
Чтобы проголосовать за фермера из Башкирии, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать номинацию и проголосовать за карточку участника до 30 сентября.