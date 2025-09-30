Уфимец обратился в суд из-за провала «Лады Калины» под землю

В Уфе владелец «Лады Калины», которую утянуло в провал грунта, готовится обратиться в суд для получения компенсации за причиненный ущерб.

Как сообщили в ТГ-канале «Честный репортаж», мужчина вместе с юристом намерен установить, кто отвечает за участок, на котором произошло обрушение, а затем подать иск о возмещении ущерба. Согласно экспертной оценке, его размер составил 281 тысячу рублей.

Напомним, инцидент произошел 9 марта на улице Интернациональной. Грунт внезапно провалился, но городские службы оперативно отреагировали и извлекли автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.